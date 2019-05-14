Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Сочи

Фото: commons.wikimedia.org / US House of Representatives

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Сочи, где он встретится с президентом России Владимиром Путиным и главой российского МИД Сергеем Лавровым.



Самолет Помпео приземлился в международном Сочинском аэропорту около 14:00, передает RT.



Это первый визит Помпео в Россию в качестве главы американского внешнеполитического ведомства.



Ранее сообщалось, что Помпео отменил визит в Москву, который был намечен на понедельник, 13 мая. При этом мероприятия в Сочи, запланированные на сегодня состоятся.

