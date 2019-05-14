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Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасности России

12:36, 14.05.2019
Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасности России
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасности страны.

В документе говорится о необходимости исключить конкуренцию разных видов российских ресурсов на мировых рынках.

Кроме того, в доктрине идет речь о том, что следует развивать интеграцию со странами ЕАЭС и СНГ, углублять партнерство в БРИКС, ШОС, ФСЭГ и ОПЕК. Подчеркивается необходимость противодействовать дискриминации российских компаний на мировых энергорынках.

Предыдущая версия доктрины от ноября 2012 года признана утратившей силу.

В ноябре прошлого года секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сообщил о готовности новой доктрины национальной энергобезопасности России.

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