«Единая Россия» приостановила членство в партии депутата Госсовета РТ Ильдуса Касымова

Политсовет отделения «Единой России» в Бугульминском районе приостановил членство в партии депутата Госсовета РТ Ильдуса Касымова, подозреваемого в получении взятки.

«Решение будет действовать до тех пор, пока с Касымова не снимут обвинения. Если суд признает его виновным в совершении преступления, членство в партии будет аннулировано», — говорится в сообщении ТРО ВПП «Единая Россия».

Напомним, что Касымов возглавлял Бугульминский район РТ. Следствие инкриминирует ему получение взятки в 2,7 млн рублей именно в бытность главой района.

Ранее татарстанское отделение партии «Единая Россия» сообщило, что партийные праймериз перед выборами в Госсовет РТ пройдут без участия Касымова.

