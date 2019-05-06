«Единая Россия» приостановила членство в партии депутата Госсовета РТ Ильдуса Касымова
Политсовет отделения «Единой России» в Бугульминском районе приостановил членство в партии депутата Госсовета РТ Ильдуса Касымова, подозреваемого в получении взятки.
«Решение будет действовать до тех пор, пока с Касымова не снимут обвинения. Если суд признает его виновным в совершении преступления, членство в партии будет аннулировано», — говорится в сообщении ТРО ВПП «Единая Россия».
Напомним, что Касымов возглавлял Бугульминский район РТ. Следствие инкриминирует ему получение взятки в 2,7 млн рублей именно в бытность главой района.
Ранее татарстанское отделение партии «Единая Россия» сообщило, что партийные праймериз перед выборами в Госсовет РТ пройдут без участия Касымова.
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