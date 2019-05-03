Татарстанская «Единая Россия» вывела из праймериз арестованного депутата Касымова

Татарстанское отделение партии «Единая Россия» сообщило, что партийные праймериз перед выборами в Госсовет РТ пройдут без участия депутата Ильдуса Касымова, которого отправили под домашний арест по подозрению во взяточничестве.

Он исключен из списка участников предварительного голосования, передает «Коммерсант». Отсюда следует, что на выборы Касымов уже не попадет.

Напомним, что ранее он возглавлял Бугульминский район РТ. Следствие инкриминирует Касымову получение взятки в 2,7 млн рублей именно в бытность главой района.