Президент РФ освободил от должности министра внутренних дел Ингушетии Каву

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемых должностей, в том числе министра внутренних дел Ингушетии Дмитрия Кавы. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, от занимаемой должности освобожден начальник управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко.

Напомним, ранее сообщалось, что глава МВД Ингушетии Дмитрий Кава подал в отставку. Заявлялось, что его может сменить начальник следственного управления республиканского МВД Юрий Муравьев.

«Кава подал прошение об отставке на фоне событий в Магасе», — передает «Интерфакс» слова источника. 26 марта в столице Ингушетии прошел митинг против закона о референдуме. Во время акции даже прошло столкновение бойцов Росгвардии и протестующих.

