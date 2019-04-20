На Украине подали иск о снятии Зеленского с выборов

Шестой апелляционный административный суд в субботу рассмотрит иск об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского.

Адвокат и наблюдатель за выборами от общественной организации «Украинская ассоциация акционеров» Андрей Хилько подал иск «о признании нарушений в подкупе избирателей и отмене решения ЦИК №153 от 30.01.2019 о регистрации кандидата В. Зеленского».

Хилько рассказал, что заседание по поданному им иску пройдет в 21.00.



Напомним, что в первом туре за Владимира Зеленского свои голоса отдали 30,24% проголосовавших, за действующего президента Украины Петра Порошенко — 15,95%. Второй тур выборов пройдет 21 апреля.

