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На Украине подали иск о снятии Зеленского с выборов

20:35, 20.04.2019
На Украине подали иск о снятии Зеленского с выборов
Фото: скриншот видео youtube.com

Шестой апелляционный административный суд в субботу рассмотрит иск об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского.

Адвокат и наблюдатель за выборами от общественной организации «Украинская ассоциация акционеров» Андрей Хилько подал иск «о признании нарушений в подкупе избирателей и отмене решения ЦИК №153 от 30.01.2019 о регистрации кандидата В. Зеленского». 

Хилько рассказал, что заседание по поданному им иску пройдет в 21.00.

Напомним, что в первом туре за Владимира Зеленского свои голоса отдали 30,24% проголосовавших, за действующего президента Украины Петра Порошенко — 15,95%. Второй тур выборов пройдет 21 апреля.

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