В России проиндексировали на 4,3% отдельные выплаты военным и полицейским

Правительство РФ проиндексировало на 4,3% некоторые компенсации и пособия для военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Согласно документу, увеличиваются размеры страховых сумм, единовременных пособий и ежемесячных компенсаций по госстрахованию военнослужащих и ряду других силовиков, в том числе сотрудников МВД, ФСИН, Госнаркоконтроля, Росгвардии.

На данные цели деньги заложены в бюджет, передает «Парламентская газета».

Напомним, сегодня также сообщалось, что правительство РФ установило минимальную страховую сумму по риску утраты жилья в результате ЧС.