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Трамп посоветовал переименовать Boeing 737 MAX

15:41, 15.04.2019
Трамп посоветовал переименовать Boeing 737 MAX
Фото: flickr.com

Президент США Дональд Трамп посоветовал компании Boeing улучшить конструкцию самолетов Boeing 737 MAX и изменить их название.

«Что я знаю о брендинге? Может быть, ничего (но я стал президентом!), но если бы я был Boeing, я бы исправил Boeing 737 MAX, добавив некоторые дополнительные возможности и новое имя. Ни один продукт не пострадал, как этот», — написал он в Twitter, добавив: «но опять же, что, черт возьми, я знаю?»

Ранее сообщалось, что Boeing с середины апреля сократит производство самолетов модели 737 MAX — с 52 до 42 в месяц.

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