Трамп посоветовал переименовать Boeing 737 MAX

Президент США Дональд Трамп посоветовал компании Boeing улучшить конструкцию самолетов Boeing 737 MAX и изменить их название.

«Что я знаю о брендинге? Может быть, ничего (но я стал президентом!), но если бы я был Boeing, я бы исправил Boeing 737 MAX, добавив некоторые дополнительные возможности и новое имя. Ни один продукт не пострадал, как этот», — написал он в Twitter, добавив: «но опять же, что, черт возьми, я знаю?»

What do I know about branding, maybe nothing (but I did become President!), but if I were Boeing, I would FIX the Boeing 737 MAX, add some additional great features, & REBRAND the plane with a new name.

No product has suffered like this one. But again, what the hell do I know?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 апреля 2019 г.

Ранее сообщалось, что Boeing с середины апреля сократит производство самолетов модели 737 MAX — с 52 до 42 в месяц.