Полпред президента РФ в ПФО в 2018 году заработал больше других чиновников Кремля

Полпред в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров задекларировал в 2018 году доход больше других сотрудников администрации президента. За прошлый год он заработал 657 млн рублей.

Согласно декларации, в собственности Комарова находятся пять земельных участков в России, жилой дом площадью около 2,5 тысяч кв. м, квартира, а также нежилые помещения. Кроме того, полпред владеет газопроводом площадью 368,1 кв. м. Ему также принадлежат автомобили «Лада Ларгус» и «Мерседес-Бенц Виано».



Второе место среди чиновников Кремля по объему задекларированных доходов занимает первый замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко. Его заработок в 2018 году составил 66,63 млн рублей. Далее следует начальник управления президента РФ Сергей Новиков с доходом в 61 млн рублей.

В 2017 году больше других сотрудников заработал глава администрации президента Антон Вайно, он задекларировал 255,8 миллиона рублей.