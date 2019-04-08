В Билярске могут восстановить Михаило-Архангельский собор XIX века, взорванный в 40-е годы XX века

Специалисты, которые занимаются определением границ исторических поселений на территории Татарстана, прописали в охранном режиме Билярска рекомендацию восстановить взорванный в 1941—1942 годах Михаило-Архангельский собор, сообщает ИА «Татар-информ».

Об этом было заявлено на заседании татарстанского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Известно, что колокольня храма была на 7 м выше башни Сююмбике, а ее звон можно было услышать в радиусе 20 км.

Ранее сообщалось, что в 2019 году в Казани планируется восстановление двух объектов в рамках фестиваля «Том Сойер Фест», сообщают организаторы фестиваля. В этом году Татарстан впервые среди российских регионов привлечет волонтеров к восстановлению объектов культурного наследия. Обновят дом на Волкова, 42 (дом Богородского), который является объектом культурного наследия республиканского значения, памятником архитектуры. Второй объект, который ждет обновление, находится по адресу: Фатыха Карима, 11 (дом Беркутова). Это объект культурного наследия муниципального значения. Работы стартуют в начале июня.



