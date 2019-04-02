Авиакомпании «Победа» не придется заменять Boeing на российские самолеты МС-21

В российском правительстве пришли к мнению, что авиакомпании «Победа» не стоит закупать российские самолеты МС-21 взамен американских Boeing-737 MAX, сообщает РБК.

Такая замена может навредить экономике лоукостера, которая подразумевает монопарк лайнеров.

Напомним, ранее сообщалось, что российские авиакомпании Utair, «Уральские авиалинии», «Победа» и S7 приостановили покупку самолетов Boeing 737 MAX. Как сообщил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский со ссылкой на слова заместителя министра транспорта Александра Юрчика, контракты на поставку самолетов приостановлены на неопределенный срок до выяснения обстоятельств ситуации с крушением Boeing 737 MAX в Эфиопии.