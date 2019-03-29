Пресс-секретарь Медведева объяснил закрытые комментарии к эфиру во «ВКонтакте»

Пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов объяснил, что комментарии к эфиру с Дмитрием Медведевым в соцсети «ВКонтакте» были закрыты сознательно.

«Мы это сделали для того, чтобы разговор получился предметным и по актуальным проблемам, которые волнуют аудиторию. Мы не хотели, чтобы проект превратился в дешевый хайп», — приводят слова Осипова «Ведомости».

По словам пресс-секретаря, премьер хотел обратиться к аудитории 25—45 лет, и у него это получилось.

«Мы поговорили на все темы, на которые было больше всего вопросов — например, проблемы дольщиков и суверенный интернет», — отметил Осипов. Он допустил, что в будущем, если проект будет продолжаться, вопрос об открытии комментариев будет решаться отдельно.

Напомним, что сегодня председатель российского правительства провел эфир «VKLive с Дмитрием Медведевым». Он, в частности, заявил, что Россия не собирается регулировать интернет, как это происходит в Китае.