В администрации Ижевска рассказали, какие здания останутся без света на время акции «Час Земли — 2019»

30 марта администрация Ижевска примет участие в традиционной акции «Час Земли — 2019», сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии.

В Ижевске международный час Земли пройдет 30 марта с 20.30 до 21.30 по местному времени. В городе отключат внешнюю подсветку зданий администрации города Ижевска, резиденции главы Удмуртии, Свято-Михайловского собора, музейно-выставочного комплекса стрелкового оружия им. М.Т. Калашникова и зданий, в которых расположены муниципальные службы. Кроме того, на 1 час без наружного освещения останутся некоторые городские объекты: сквер у администрации города, сквер «Крымская аллея», сквер металлургов, сквер «Парк желаний», территории у памятника Оружейникам, монумента «Навеки с Россией», Центральная площадь, набережная имени зодчего С.Е. Дудина, в том числе у памятника А.Ф. Дерябину.

Напомним, ранее сообщалось, что депутаты Госсовета Удмуртии решили установить в республике «тихий час». В настоящее время в региональном парламенте ведется обсуждение законопроекта, который будет регулировать, когда и где можно шуметь.