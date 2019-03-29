Премьер-министр РФ предложил новый принцип контроля за мусором

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время общения в прямом эфире с пользователями соцсети «ВКонтакте» предложил новый принцип контроля за мусором.

По его словам, он основан на том, что «кто больше производит — тот больше платит». Он отметил, что на введение такой системы уйдет несколько лет.

Ранее Татарстан стал лидером среди регионов России по сбору платежей за вывоз мусора. Собираемость платежей составила 98,7%.

Так, Министерство природы России подготовило список регионов, хорошо справляющихся с «мусорной» реформой в России.