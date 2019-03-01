Проплывший между двух российских кораблей эсминец США покинул Черное море

Американский эсминец «Дональд Кук», проплывший между двух российских фрегатов в Босфоре, покинул Черное море. Об этом отчиталась пресс-служба Шестого флота ВМС США.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко сообщил, что американские корабли могут находиться в акватории Черного моря на постоянной основе не более 21 дня.

«Дональд Кук» пришел, отработал свои задачи и ушел восвояси», — написал эксперт для RNS.

Бывший главком Черноморского флота адмирал Владимир Комоедов назвал встречу кораблей рядовой ситуацией.

«Просто возможно смены наших кораблей в Средиземноморье так совпали. При этом корабли обеих стран друг другу не угрожали», — приводит его слова газета «Взгляд».