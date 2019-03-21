«Почта России» открыла сортировочные пункты в Великобритании и Финляндии

«Почта России» создала сортировочные пункты в Великобритании и Финляндии.

Таким образом почтовый оператор намерен сократить срок доставки посылок из западных интернет-магазинов в Россию до трех-пяти дней.

Британский пункт будет специализироваться на заказах собственных интернет-компаний, таких как ASOS, The Hut Group или Charles Tyrwhitt. Посылки будут отправляться через Германию, передают «Известия».

Сортировочный узел в Финляндии будет отвечать за товары, доставленные из США.

Напомним, ранее сообщалось, что «Почта России» рассчитывает завершить строительство логистического центра в Перми к 2021 году.