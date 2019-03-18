Глава Пензы назначил руководителем управления ЖКХ директора рекламной службы города
Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев подписал постановление о назначении начальника управления ЖКХ. Им стал бывший глава МКУ «Рекламная служба города Пензы» Александр Утин.
Директором рекламной службы стал Вадим Муравлев, сообщает пресс-служба администрации города.
Утин также работал в управлении муниципального имущества и руководил отделом обеспечения функционирования городского хозяйства.
Ранее исполняющей обязанности начальника управления жилищно-коммунального хозяйства города была Майя Воронова. До этого пост занимал Вадим Муравлев, его предшественником долгое время был Андрей Гришин, который сообщил о своем уходе 1 августа 2018 года. Таким образом, меньше чем за год в управлении сменились четыре начальника.ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым