Крымский депутат об обещании Порошенко вернуть полуостров: «Он бы лучше заявил, что достанет с неба луну»

Глава комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал обещание президента Украины Петра Порошенко вернуть Крым после выборов президента страны.

«Он бы лучше заявил, что достанет с неба луну… Крым вернулся навсегда, и этот вопрос не подлежит пересмотру», — сказал он, его слова приводит RT.

По словам Гемпеля, Крым законно вернулся в состав России, и если будет проведен очередной референдум, то 99% голосов снова будут отданы за возвращение в РФ.

Ранее Порошенко заявил, что вернет Крым в состав страны сразу после президентских выборов. По его словам, Украина не планирует идти ни на какие торги, ни на какие «подковерные договоренности».