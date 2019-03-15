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«Союз МС-12» пристыковался к МКС

05:20, 15.03.2019
«Союз МС-12» пристыковался к МКС
Фото: pixabay.com

Пилотируемый корабль «Союз МС-12» пристыковался в автоматическом режиме к российскому модулю «Рассвет» Международной космической станции (МКС) в пятницу, 15 марта. Об этом сообщается на странице «Роскомоса» в Twitter.

На борту корабля находятся три астронавта — космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и представители НАСА Ник Хейг и Кристина Кох. На МКС они пробудут 204 суток.

Сближение и стыковка «Союза МС-12» со станцией состоялась по шестичасовой схеме. В настоящий момент экипаж станции проверяет герметичность стыковки, после чего будет выровнено давление между пилотируемым кораблем и МКС и космонавты смогут перейти на борт станции.

Напомним, в прошлый раз экипаж корабля «Союз МС-10» не смог долететь МКС из-за аварии ракеты-носителя.

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