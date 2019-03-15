«Союз МС-12» пристыковался к МКС

Пилотируемый корабль «Союз МС-12» пристыковался в автоматическом режиме к российскому модулю «Рассвет» Международной космической станции (МКС) в пятницу, 15 марта. Об этом сообщается на странице «Роскомоса» в Twitter.

На борту корабля находятся три астронавта — космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и представители НАСА Ник Хейг и Кристина Кох. На МКС они пробудут 204 суток.

ЕСТЬ КАСАНИЕ!



Пилотируемый корабль #СоюзМС12 успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции. Сейчас экипажи готовятся к открытию переходных люков.



Добро пожаловать на МКС, Алексей, Ник ( @AstroHague) и Кристина (@Astro_Christina)! pic.twitter.com/8WizgPdM7U

— РОСКОСМОС (@roscosmos) 15 марта 2019 г.

Сближение и стыковка «Союза МС-12» со станцией состоялась по шестичасовой схеме. В настоящий момент экипаж станции проверяет герметичность стыковки, после чего будет выровнено давление между пилотируемым кораблем и МКС и космонавты смогут перейти на борт станции.

Напомним, в прошлый раз экипаж корабля «Союз МС-10» не смог долететь МКС из-за аварии ракеты-носителя.