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Европарламент призвал остановить проект «Северный поток — 2»

18:34, 12.03.2019
Европарламент призвал остановить проект «Северный поток — 2»
Фото: pixabay.com

Европейский парламент (ЕП) счел необходимым прекратить реализацию проекта строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится в докладе «О политических отношениях между Европейским союзом и Россией», который был одобрен в ходе пленарной сессии в Страсбурге.

Депутаты подчеркнули, что проект «Северный поток — 2» может усилить зависимость ЕС от поставок российского газа и поставить под угрозу внутренний рынок ЕС.

Также в принятой резолюции сказано, что Европарламент больше не намерен рассматривать Россию в качестве стратегического партнера.

Ранее в «Газпроме» сообщили, что треть газопровода «Северный поток — 2» уже построена.

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