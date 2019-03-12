Европарламент призвал остановить проект «Северный поток — 2»

Европейский парламент (ЕП) счел необходимым прекратить реализацию проекта строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится в докладе «О политических отношениях между Европейским союзом и Россией», который был одобрен в ходе пленарной сессии в Страсбурге.

Депутаты подчеркнули, что проект «Северный поток — 2» может усилить зависимость ЕС от поставок российского газа и поставить под угрозу внутренний рынок ЕС.

Также в принятой резолюции сказано, что Европарламент больше не намерен рассматривать Россию в качестве стратегического партнера.

Ранее в «Газпроме» сообщили, что треть газопровода «Северный поток — 2» уже построена.