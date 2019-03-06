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МЧС предупредило жителей Татарстана о метели и сильной гололедице

14:25, 06.03.2019
МЧС предупредило жителей Татарстана о метели и сильной гололедице
Фото: realnoevremya.ru

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение об ухудшении погодных условий с 18 часов 6 марта до 18 часов 7 марта.

По информации Гидрометцентра РТ, на территории республики ночью и утром местами ожидается сильный ветер 15—18 м/с и метель. Кроме того, ночью и днем на дорогах прогнозируется сильная гололедица, сообщили в МЧС.

Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица, туман. Ветер юго-западный сильный порывами до 17—22 м/с. Температура воздуха в дневные часы составит от 0°С до +5°С.

Общество Татарстан
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