МЧС предупредило жителей Татарстана о метели и сильной гололедице

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение об ухудшении погодных условий с 18 часов 6 марта до 18 часов 7 марта.

По информации Гидрометцентра РТ, на территории республики ночью и утром местами ожидается сильный ветер 15—18 м/с и метель. Кроме того, ночью и днем на дорогах прогнозируется сильная гололедица, сообщили в МЧС.

Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица, туман. Ветер юго-западный сильный порывами до 17—22 м/с. Температура воздуха в дневные часы составит от 0°С до +5°С.