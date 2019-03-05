На месте ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово начали строить сквер

На месте снесенного торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня» в Кемерово начали строить сквер.

Напомним, пожар в «Зимней вишне» в Кемерово, случившийся 25 марта 2018 года, унес жизни 60 человек. В августе строители с помощью тяжелой техники завершили снос основного здания ТРЦ.

Архитектор Джон Калвин Вайдман, который стал автором проекта сквера, рассказал«Интерфаксу», что при его разработке были учтены пожелания родственников погибших. Сквер предложили назвать «Почемучка», однако окончательное решение по названию не принято, пишет «Интерфакс».

Строительство парка хотя завершить осенью 2019 года.