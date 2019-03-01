В Солсбери спустя год после отравления Скрипалей завершили зачистку города от «Новичка»
Армия Великобритании спустя почти год после отравления Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери завершила очистку города от химического оружия, использованного при покушении. Предполагается, что это было вещество «Новичок».
Над зачисткой работали от 600 до 800 военнослужащих войск химической, биологической и радиологической защиты, сообщает BBC.
В Солсбери обнаружили 12 мест, зараженных нервно-паралитическим веществом — дом Скрипалей, лавку в парке, где они были обнаружены, паб The Mill и ресторан Zizzi, где до отравления обедали россияне. Также «Новичок» обнаружили в доме сержанта-детектива Ника Бэйли, который проводил обыск в доме Скрипалей.
Ранее стало известно, что Совет графства Уилтшир, где расположен Солсбери, нанял консультантов для ребрендинга города после «дела Скрипалей».
Справка
4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен в Солсбери вместе с дочерью Юлией. Великобритания обвинила в этом Россию и выслала российских дипломатов из страны. В знак солидарности с ней также поступили США, некоторые европейские страны и страны НАТО. В ответ Россия выслала из страны дипломатов этих государств.
Лондон утверждает, что к отравлению причастны сотрудники ГРУ. В Британии показали двух человек, прибывших в страну из Москвы под именами Александр Петров и Руслан Боширов. А недавно Bellingcat рассказал о личности третьего подозреваемого. Спецслужбы утверждают, что именно эти агенты пытались убить Скрипалей.
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