В Солсбери спустя год после отравления Скрипалей завершили зачистку города от «Новичка»

Армия Великобритании спустя почти год после отравления Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери завершила очистку города от химического оружия, использованного при покушении. Предполагается, что это было вещество «Новичок».

Над зачисткой работали от 600 до 800 военнослужащих войск химической, биологической и радиологической защиты, сообщает BBC.



В Солсбери обнаружили 12 мест, зараженных нервно-паралитическим веществом — дом Скрипалей, лавку в парке, где они были обнаружены, паб The Mill и ресторан Zizzi, где до отравления обедали россияне. Также «Новичок» обнаружили в доме сержанта-детектива Ника Бэйли, который проводил обыск в доме Скрипалей.



Ранее стало известно, что Совет графства Уилтшир, где расположен Солсбери, нанял консультантов для ребрендинга города после «дела Скрипалей».