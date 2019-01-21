Трампа и его супругу номинировали на премию «Золотая малина»

Президента США Дональда Трампа и его супругу Меланью номинировали на премию «Золотая малина» (Razzie Award), отмечающую худшие работы в кино.

Так, американский лидер претендует на награду в категории «Худший актер» за свое появление в документальных картинах «Смерть нации» и «Фаренгейт 11/9». Первая леди США была номинирована в категории «Худшая актриса второго плана» за «Фаренгейт 11/9», сообщается на сайте «Золотой малины».

Церемония вручения награды пройдет 23 февраля, за день до вручения кинопремии «Оскар».

Напомним, в 2017 году актер Алек Болдуин получил телевизионную премию «Эмми» за лучшую мужскую роль второго плана в комедийном сериале за пародию на Трампа в комедийном телешоу «Субботним вечером в прямом эфире» (Saturday Night Live).