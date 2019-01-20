Утром 21 января россияне смогут наблюдать лунное затмение

21 января, с 6:34 по 9:51 по московскому времени, россияне смогут наблюдать полное лунное затмение невооруженным глазом.

«Затмение будет наблюдаться наилучшим образом в Северной и Южной Америке, на европейской части России его тоже можно будет увидеть: полутеневое, частное, и перед заходом Луны за горизонт для наблюдателей уже будет видна полная фаза», — рассказал ведущий научный сотрудник Школы естественных наук Дальневосточного федерального университета Евгений Зубко.

Он отметил, что затмение Луны можно разделить на три фазы, пишет «РИА Новости».

«Так называемое полутеневое, оно невооруженному глазу не видно, нужно использовать специальную технику, телескопы. Частное затмение — это когда Луна частично погружается в земную тень. И полное затмение», — рассказал эксперт

По словам Зубко, можно использовать телескоп, поскольку тогда будет видно, как тень Земли движется по поверхности Луны.