Путин ограничил плановые проверки малого бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон, который ограничивает в 2019—2020 годах проведение плановых проверок субъектов малого бизнеса.

Документ исключает проведение плановых проверок юрлиц и индивидуальных предпринимателей, относящихся к субъектам малого предпринимательства, кроме отдельных видов деятельности, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.



Отмечается, что плановые проверки сохраняются при наличии решения об административном наказании за совершение грубого правонарушения.

Закон исключает проведение плановых проверок ФАС России организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, а также водоотведение. При этом сохраняются плановые проверки таких организаций на региональном уровне.



Ранее новый глава МЧС России Евгений Зиничев отменил приказ, который запрещает проверки противопожарного состояния объектов малого и среднего бизнеса.

Напомним, что с 1 января 2016 года и до конца 2018 года в России были введены «надзорные каникулы», в рамках которых малый бизнес был освобожден от проверок. Однако 12 сентября 2016 года глава МЧС подписал приказ о запрете проверок малого и среднего бизнеса.