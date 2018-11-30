Morgan Stanley назвал 2019 год «годом космоса»
Аналитики банка Morgan Stanley назвали 2019 год станет «годом космоса».
Ожидается, что в следующем году объемы инвестиций в космическую отрасль вырастут, так как некоторые клиенты банка активно интересуются возможностью вложить средства в «космические проекты». В связи с этим в декабре Morgan Stanley проведет «космический саммит» для инвесторов, сообщает CNBC.
В список самых перспективных космических компаний банк включил SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса.
Ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что в 2019 году количество пусков ракет увеличится в два раза.Общество
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