Morgan Stanley назвал 2019 год «годом космоса»

Аналитики банка Morgan Stanley назвали 2019 год станет «годом космоса».

Ожидается, что в следующем году объемы инвестиций в космическую отрасль вырастут, так как некоторые клиенты банка активно интересуются возможностью вложить средства в «космические проекты». В связи с этим в декабре Morgan Stanley проведет «космический саммит» для инвесторов, сообщает CNBC.

В список самых перспективных космических компаний банк включил SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса.

Ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что в 2019 году количество пусков ракет увеличится в два раза.