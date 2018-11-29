В Ижевске обокрали поп-исполнителя Dante, приняв его за Билана

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В Ижевске обокрали российского поп-исполнителя Dante, приняв его за певца Диму Билана.

Как передают «Дни.ру», артист стоял на улице и ждал прибытия такси, когда на него напали двое неизвестных.

«Я стоял спиной к ним в кепке и капюшоне, слушая демо своего нового трека, и вдруг почувствовал, как меня резко схватили за плечи, развернули и ударили коленом в живот», – поделился музыкант.

По его словам, злоумышленники приняли его за Билана.

«Два парня с фразой „Отдавай нам свою кепку“ и прочей ненормативной лексикой стали меня раздевать прямо посередине улицы! Сняв с меня очки, затем кепку, один из них заглянул мне в лицо перед тем, как замахнуться еще раз, и промолвил: „Да это не же Билан!“ – рассказал Dante. Он считает, что хулиганы хотели украсть кепку для перепродажи поклонникам Димы Билана.

Ранее Билан прокомментировал присвоение ему звания заслуженного артиста.