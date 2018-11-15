«Альтернатива для Германии» раскритиковала идею создания общеевропейской армии

Руководитель фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге Ханс-Йорг Мюллер раскритиковал идею французского лидера Эммануэля Макрона о создании общеевропейской армии, которую поддержала канцлер ФРГ Ангела Меркель.

По словам Мюллера, европейская армия вряд ли сможет стать независимой от США.

«Она будет дополнением к НАТО. Бундесвер (Вооруженные силы Германии) должны быть национальными, независимыми от этих планов. Они должны служить только защите Германии от нападения снаружи. Это наша четкая позиция» — приводит слова Мюллера ИА «Политика сегодня».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что идея о создании общеевропейской армии «не новая». При этом он отметил, что это «в целом процесс положительный с точки зрения укрепления многополярности мира».