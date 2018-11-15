В Перми откроется выставка картин лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова

В Центральном выставочном зале в Перми откроется выставка картин лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова.

Экспозиция будет называться «Ретроспектива Брендреализма». Ее центром станет живопись и инсталляционные объекты, созданные Шнуровым на основе авторской концепции «брендреализма».

Брендреализм — направление в искусстве, предметом которого являются не реальные объекты, а структура реальности, в которой они находятся. Направление провозглашено в 2007 году и отметило десятилетие в 2017 году, говорится на официальном сайте творческого проекта музыканта.

Всего в рамках экспозиции будут представлены различные авторские инсталляции Шнурова. Среди них — картины, арт-объекты, скульптуры.

Выставка откроется 6 декабря и продлится до 14 января. Как рассказали корреспонденту «Реального времени» в Центральном выставочном зале, Сергей Шнуров не сможет приехать в Пермь на открытие своей экспозиции.

Добавим, выставка музыканта Сергея Шнурова «Ретроспектива Брендреализма» уже была показана в Москве, Санкт-Петербурге, Минске, а также в других российских городах.

Напомним, ранее Шнуров написал стихотворение после высказывания Путина о рае для россиян в результате атомной войны.