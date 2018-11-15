В Перми откроется выставка картин лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова
В Центральном выставочном зале в Перми откроется выставка картин лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова.
Экспозиция будет называться «Ретроспектива Брендреализма». Ее центром станет живопись и инсталляционные объекты, созданные Шнуровым на основе авторской концепции «брендреализма».
Брендреализм — направление в искусстве, предметом которого являются не реальные объекты, а структура реальности, в которой они находятся. Направление провозглашено в 2007 году и отметило десятилетие в 2017 году, говорится на официальном сайте творческого проекта музыканта.
Всего в рамках экспозиции будут представлены различные авторские инсталляции Шнурова. Среди них — картины, арт-объекты, скульптуры.
Публикация от Radik Musin (@gospodinhudojnik) 16 Фев 2018 в 1:42 PST<svg width="«50px»" height="«50px»" viewbox="«0" 0="" 60="" 60»="" version="«1.1»" xmlns="«https://www.w3.org/2000/svg»" xmlns:xlink="«https://www.w3.org/1999/xlink»">Посмотреть эту публикацию в Instagram
Выставка откроется 6 декабря и продлится до 14 января. Как рассказали корреспонденту «Реального времени» в Центральном выставочном зале, Сергей Шнуров не сможет приехать в Пермь на открытие своей экспозиции.
Добавим, выставка музыканта Сергея Шнурова «Ретроспектива Брендреализма» уже была показана в Москве, Санкт-Петербурге, Минске, а также в других российских городах.
Напомним, ранее Шнуров написал стихотворение после высказывания Путина о рае для россиян в результате атомной войны.ОбществоКультура
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