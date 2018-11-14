КС РФ выступил против увольнения успешных воспитателей без профильного образования

Конституционный суд (КС) РФ выступил против практики увольнения на основании отсутствия профильного образования воспитателей детских садов, успешно работающих, а также регулярно проходящих повышение квалификации и аттестацию.



«Воспитатель детского сада, равно как и другие педагогические работники, подлежит периодической аттестации. Если работник, уже состоящий в трудовых отношениях с учреждением, успешно выполнял свои обязанности и прошел аттестацию, то одно только отсутствие у него должного образования не может служить причиной его увольнения», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Поводом для рассмотрения данного вопроса в КС стало дело воспитательницы детского сада Ирины Серегиной, которая на протяжении 11 лет работала в дошкольном учреждении города Камышина Волгоградской области.

Общий стаж работы на этой должности у заявителя — почти 30 лет. За это время она не раз проходила аттестацию и курсы повышения квалификации, однако в 2017 году была уволена, так как у нее нет оконченного высшего образования.