Пенсионерку из Удмуртии обвиняют в выращивании 157 кустов мака

В Удмуртии осудят 55-летнюю женщину, обвиняемую в незаконном выращивании мака в крупном размере.

По информации региональной прокуратуры, пенсионерка летом этого года на своем земельном участке садоводческого некоммерческого товарищества «Пугачево-1» в теплице вырастила 157 кустов мака.

В настоящее время дело направлено в районный суд. Обвиняемой грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, аналогичный случай произошел в Пермском крае. В сентябре 64-летний ветеран труда был осужден на два года по факту незаконного выращивания мака. Позже прокуратура попросила пересмотреть дело. Сам мужчина виновным себя не признавал и заявлял, что мак вырос на огороде случайно — как сорняк.