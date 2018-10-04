Греф предложил создать цифровое МЧС

Глава Сбербанка Герман Греф предложил создать в России министерство по чрезвычайным ситуациям в digital-сфере.



«Пора говорить о том, что нужно создавать очень серьезную инфраструктуру. МЧС у нас существует, и точно должно быть министерство, контролирующее чрезвычайные ситуации в digital-сфере, которая коснется всей без исключения инфраструктуры», — цитирует ТАСС Грефа.

По его словам, с такими вызовами придется столкнуться в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Правительство РФ не поддерживает идею создания отдельного фонда для развития цифровой экономики.