В самарском ТЦ «Аврора» произошел потоп
В торговом центре «Аврора» днем в четверг, 27 сентября, в результате прорыва коммуникаций произошел потоп.
По сообщениям очевидцев в соцсетях, потоп случился на втором этаже, где располагается ирландский бар. Вода льется из труб с потолка и почти полностью залила пол в торговом центре.
На данный момент сотрудники ТЦ устраняют последствия коммунальной аварии, а также ведут поиски места утечки. Причина прорыва уточняется.
Напомним, в конце июля в Самаре затопило гипермаркет «Леруа Мерлен».Общество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым