В самарском ТЦ «Аврора» произошел потоп

В торговом центре «Аврора» днем в четверг, 27 сентября, в результате прорыва коммуникаций произошел потоп.

По сообщениям очевидцев в соцсетях, потоп случился на втором этаже, где располагается ирландский бар. Вода льется из труб с потолка и почти полностью залила пол в торговом центре.

На данный момент сотрудники ТЦ устраняют последствия коммунальной аварии, а также ведут поиски места утечки. Причина прорыва уточняется.

Напомним, в конце июля в Самаре затопило гипермаркет «Леруа Мерлен».