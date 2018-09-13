Бесплатные курсы удмуртского языка начнутся в октябре в Ижевске

Выучить удмуртский язык сможет любой желающий. Региональное общественное движение «Ассоциация учителей родного языка «Выжы» организует бесплатный курс, сообщили в пресс-службе Дома дружбы народов Удмуртии.

Занятия с 1 октября будут проходить сразу на шести площадках в Ижевске — в Национальном театре, Удмуртском государственном университете, Доме дружбы народов, гимназии имени Кузебая Герда, Гуманитарном лицее, библиотеке имени Флора Васильева. Возможность учить удмуртский язык имеют также жители Глазова, Сарапула, Можги, Камбарки и ряда районных центров. Курс будет длиться три месяца.

По словам руководителя курсов Ангелины Решетниковой, на прошлых занятиях в числе курсантов были даже иностранные студенты из Польши, Германии и Финляндии.

По завершении курсов будут выдавать сертификаты.