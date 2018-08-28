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Китайская COFCO собирается сотрудничать с Татарстаном в области сельского хозяйства

23:30, 28.08.2018
Китайская COFCO собирается сотрудничать с Татарстаном в области сельского хозяйства
Фото: tatarstan.ru/

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин встретился с представителями китайской компании COFCO во главе с ее гендиректором Чи Цзинтао.

Целью визита бизнесменов является знакомство с возможностями сотрудничества в области сельского хозяйства.

Песошин поблагодарил китайских партнеров за интерес и стремление, проявленные к развитию сотрудничества с республикой. Он подчеркнул, что КНР — один из важнейших внешнеэкономических партнеров Татарстана. Так, в 2017 году двусторонний внешнеторговый оборот между сторонами составил 565,5 млн долларов США.

«Важно отметить, что Китай и Республика Татарстан регулярно обмениваются визитами на различных уровнях, участвуют в совместных мероприятиях и проектах», — приводит слова Песошина пресс-служба президента РТ.

Ранее в Казани состоялось открытие генконсульства Китая.

ОбществоВласть Татарстан
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