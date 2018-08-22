Навальный проиграл Прохорову по иску о защите чести и достоинства на 1 рубль

Сегодня Мосгорсуд признал законным решение Люблинского суда Москвы по иску бизнесмена Михаила Прохорова о защите чести и достоинства к главе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному.

«Решение Люблинского суда оставить без изменения, апелляционную жалобу Навального — без удовлетворения», — цитирует ТАСС апелляционное определение Мосгорсуда.



Помимо компенсации морального вреда в размере одного рубля, Навальный обязан разместить на своем сайте и на канале YouTube опровержение информации о коррупционной связи Прохорова и бывшего вице-премьера Александра Хлопонина.



Ранее ФБК опубликовал расследование, в котором говорилось, что в 2017 году Прохоров купил виллу у вице-премьера Хлопонина за 35,5 млн евро. Однако этих денег она якобы не стоит. После этого Прохоров подал к Навальному иск с претензиями на 1 рубль. В конце июня Люблинский районный суд Москвы иск бизнесмена удовлетворил.