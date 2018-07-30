Механизм расселения аварийного жилья могут дополнить субсидиями на покупку нового

Минстрой России предложил разработать механизм адресной поддержки нуждающихся граждан в рамках новой программы расселения аварийного жилья. Собственники смогут получить субсидию на самостоятельное приобретение жилья.



«Собственники, имеющие право на получение жилья, могут получить субсидию на самостоятельное приобретение жилья», — передает ТАСС со ссылкой на министерство.

Отмечается, что регионы могут прописать в условиях получения субсидии ограничения: по месту нахождения приобретаемого жилья, степени его износа, уровню благоустройства, стоимости на метр общей площади и другие требования.



Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что систему работы в рамках программы расселения собственников аварийного жилья менять не будут несмотря на недовольство граждан.