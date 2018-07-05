Путин подписал закон о надбавках учителям при проведении итоговой аттестации

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о дополнительных выплатах преподавателям, участвующим в подготовке и проведении государственной аттестации с января следующего года.

На надбавки смогут рассчитывать педагоги, которые по решению уполномоченных органов участвуют в проведении итоговой аттестации в рабочее время. Согласно закону, им предоставляются гарантии и компенсации в соответствии с трудовым законодательством, передает «Коммерсантъ».

Напомним, 16 июня профильный комитет Госдумы предложил внести поправки к закону «Об образовании», которые вводят дополнительные выплаты за проведение экзаменов.