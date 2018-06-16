В Госдуме предложили ввести дополнительные выплаты учителям за проведение экзаменов

Профильный комитет Госдумы предложил внести поправки к закону «Об образовании», которые вводят дополнительные выплаты за проведение экзаменов.

Документ гарантирует выплаты не только работникам, участвующим в проведении ЕГЭ, но и тем, кто занят при подготовке ОГЭ в девятых классах. Однако документ, по словам профсоюза «Учитель», не доработан. В том числе, не установлен перечень работников, участвующих в процедуре экзамена, не сформулирован формат привлечения учителей к его проведению, а также отсутствуют положения о сохранении заработной платы, сообщает «Коммерсантъ».

Ранее в правительстве РФ выяснили, что уровень среднемесячных заработных плат работников образования и науки в республике Татарстан выше, чем в среднем по ПФО — 25,2 тыс. руб.