В МЧС рекомендовали жителям Башкирии не выходить из дома из-за урагана и жары

В Башкирии объявлено штормовое предупреждение в связи с жарой и сильным ветром. В башкортостанском главке МЧС рекомендовали жителям республики отменить поездки и дела.

Согласно прогнозу 5 июля температура воздуха может достигнуть +38°С, говорится в сообщении ГУ МЧС по РБ.

Сила ветра в этот же день может достигнуть 21—26 м/с. Стоит отметить, что по шкале Бофорта, ветер силой от 24,5 м/с — это уже «сильный шторм», редко бывающий на суше. Ветер такой силы может повлечь разрушение строений и вырывать деревья с корнем.

Спасатели рекомендовали оставаться в помещениях при усилениях ветра.