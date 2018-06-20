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Германия и Франция предложили создать Совет безопасности ЕС

01:32, 20.06.2018
Германия и Франция предложили создать Совет безопасности ЕС
Фото: commons.wikimedia.org / Sannita

Германия и Франция выступили за создание Совета безопасности ЕС.

Главным предлогом называется «возможность более тесной координации в ЕС и на внешних форумах», передает RT со ссылкой на опубликованный правительством ФРГ документ.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты планируют выйти из Совета по правам человека ООН. Предполагается, что соответствующее заявление власти сделают во вторник.

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