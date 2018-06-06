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Меркель назвала невозможным возвращение России в G8

19:59, 06.06.2018
Меркель назвала невозможным возвращение России в G8
Фото: commons.wikimedia.org / Барвенковский

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что возвращение к формату G7 было неизбежным, а присоединение России к «большой семерке» невозможно.

«Аннексия Крыма была вопиющим нарушением международного права, поэтому исключение России из формата G8 было неизбежным», — заявила канцлер.

При этом Меркель отметила важность диалога с Россией, в том числе в формате G20, передают «Ведомости».

«Мы должны обсуждать друг с другом разногласия, и даже в большей степени вести диалог, когда они есть», — добавила политик.

По ее словам, Германия согласовывает многие шаги во внешней политике, в том числе и по отношению к Москве, со своими партнерами, в частности, с Францией.

Ранее сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт призвала вернуть Россию в состав «Большой восьмерки» (G8).

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