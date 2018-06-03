В немецком парламенте призвали вернуть Россию в «Большую восьмерку»

Сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт призвала вернуть Россию в состав «Большой восьмерки» (G8).



«Мы исключили Россию из «Большой восьмерки». Теперь наша проблема заключается в том, что США проводят политику, которую остальные шесть (стран, — прим. ред.) проводить не хотят», — приводит «РИА Новости» слова Вагенкнехт.

По ее мнению, этот шаг нужен, чтобы создать противовес влиянию США в клубе ведущих мировых держав.

«Европа заинтересована в хороших отношениях с Россией. Немецкая внешняя политика всегда была такой, и я считаю, что мы должны к ней вернуться», — добавила политик.