Актер и режиссер Баадур Цуладзе скончался на 84-м году жизни

Актер и режиссер Баадур Цуладзе скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщает грузинский Первый канал.

«После продолжительной болезни скончался известный грузинский актер и кинорежиссер Баадур Цуладзе. Ему было 83 года», — цитирует сообщение телеканала "РИА Новости".

Цуладзе родился в 1935 году в Батуми. В 1961-м окончил режиссерский факультет ВГИК. Цуладзе известен зрителям своими ролями в таких фильмах, как «Приключения Буратино», «Листопад», «Будьте моим мужем». Всего он сыграл более 90 ролей и срежиссировал 10 кинолент.



Напомним, что 5 мая на 62-м году жизни скончался актер и режиссер, заслуженный деятель искусств России Юрий Томошевский.