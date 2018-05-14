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Актер и режиссер Баадур Цуладзе скончался на 84-м году жизни

00:32, 14.05.2018
Актер и режиссер Баадур Цуладзе скончался на 84-м году жизни
Фото: ru.wikipedia.org / Ivan Bessedin

Актер и режиссер Баадур Цуладзе скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщает грузинский Первый канал.

«После продолжительной болезни скончался известный грузинский актер и кинорежиссер Баадур Цуладзе. Ему было 83 года», — цитирует сообщение телеканала "РИА Новости".

Цуладзе родился в 1935 году в Батуми. В 1961-м окончил режиссерский факультет ВГИК. Цуладзе известен зрителям своими ролями в таких фильмах, как «Приключения Буратино», «Листопад», «Будьте моим мужем». Всего он сыграл более 90 ролей и срежиссировал 10 кинолент.

Напомним, что 5 мая на 62-м году жизни скончался актер и режиссер, заслуженный деятель искусств России Юрий Томошевский.

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