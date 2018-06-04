Путин пригласил Ким Чен Ына на экономический форум во Владивостоке

Фото: МИД РФ

Президент РФ Владимир Путин направил приглашение лидеру КНДР Ким Чен Ыну посетить Россию с официальным визитом в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, который состоится в сентябре этого года. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Иван Мельников.

По его словам, послание Путина северокорейскому лидеру передал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает «Интерфакс».

Напомним, что встреча Сергея Лаврова с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном состоялась 31 мая.

Позднее стало известно, что Ким Чен Ын предложил организовать в этом году встречу между лидерами КНДР и России ради дальнейшего развития двухсторонних отношений.