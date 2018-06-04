Путин пригласил Ким Чен Ына на экономический форум во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин направил приглашение лидеру КНДР Ким Чен Ыну посетить Россию с официальным визитом в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, который состоится в сентябре этого года. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Иван Мельников.
По его словам, послание Путина северокорейскому лидеру передал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает «Интерфакс».
Напомним, что встреча Сергея Лаврова с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном состоялась 31 мая.
Позднее стало известно, что Ким Чен Ын предложил организовать в этом году встречу между лидерами КНДР и России ради дальнейшего развития двухсторонних отношений.ОбществоВласть
комментарии
Общее партийное прошлое?
Родственные души?
Кстати, онижевсекоммунисты!
Ну эти все, кто в СССР! Они врали нам про рай на земле!