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Путин пригласил Ким Чен Ына на экономический форум во Владивостоке

13:38, 04.06.2018 1
Путин пригласил Ким Чен Ына на экономический форум во Владивостоке
Фото: МИД РФ

Президент РФ Владимир Путин направил приглашение лидеру КНДР Ким Чен Ыну посетить Россию с официальным визитом в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, который состоится в сентябре этого года. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Иван Мельников.

По его словам, послание Путина северокорейскому лидеру передал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает «Интерфакс».

Напомним, что встреча Сергея Лаврова с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном состоялась 31 мая.

Позднее стало известно, что Ким Чен Ын предложил организовать в этом году встречу между лидерами КНДР и России ради дальнейшего развития двухсторонних отношений.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:03
    Ну ладно, Трамп!! Его заставляют, понятно... А этот то, что хлебосольничает?
    Общее партийное прошлое?
    Родственные души?
    Кстати, онижевсекоммунисты!
    Ну эти все, кто в СССР! Они врали нам про рай на земле!
    Ответить
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