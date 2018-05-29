В Казани возле Зилантова монастыря может появиться парк

В Казани возле Зилантова Свято-Успенского монастыря может появиться парк. Об этом на публичных слушаниях по новому генплану Казани рассказала главный архитектор города Татьяна Прокофьева.

По ее словам, в скором времени начнется разработка проекта зеленой зоны в Кировском районе. В рамках нее предусмотрено создание парка городского значения, который начнется от устья Казанки и продолжится под железнодорожными путями до набережной Волги, передает корреспондент «Реального времени».



Ранее стало известно, что в Горкинско-Ометьевском лесу этим летом появится первый в Казани общественный огород, ухаживать за которым будут дети.