В Казани возле Зилантова монастыря может появиться парк
В Казани возле Зилантова Свято-Успенского монастыря может появиться парк. Об этом на публичных слушаниях по новому генплану Казани рассказала главный архитектор города Татьяна Прокофьева.
По ее словам, в скором времени начнется разработка проекта зеленой зоны в Кировском районе. В рамках нее предусмотрено создание парка городского значения, который начнется от устья Казанки и продолжится под железнодорожными путями до набережной Волги, передает корреспондент «Реального времени».
Ранее стало известно, что в Горкинско-Ометьевском лесу этим летом появится первый в Казани общественный огород, ухаживать за которым будут дети.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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