Татарстан и «Газпром» подписали в рамках ПМЭФ-2018 соглашение о сотрудничестве

Президент Татарстана Рустам Минниханов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер в ходе ПМЭФ-2018 подписали соглашение о сотрудничестве между республикой и компанией.

Так, в ходе сотрудничества на базе Университета Иннополис разработают отечественные программные продукты и прототип расчетного модуля 1D и 3D геомеханического моделирования.

Кроме этого, в вузе запланировано открытие нового научно-исследовательского центра, направленного на разработку программных комплексов для нефтегазового сектора России, сообщили в пресс-службе университета.



Ранее сообщалось, что университет Иннополис и X5 Retail Group договорились о сотрудничестве. Предполагается, что компания и вуз вместе создадут роботизированный магазин. Кроме того, они планируют разработать образовательные программы и устраивать лучших студентов в сеть.

