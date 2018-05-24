КАМАЗ планирует начать строительство второго терминала «Бегишево» в этом году

ПАО «КАМАЗ» планирует начать строительство второго терминала аэропорта «Бегишево» в этом году. Об этом сообщил гендиректор компании Сергей Когогин журналистам в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018).

«Сейчас идут переговоры о том, чтобы использовать этот терминал как для внутренних, так и для международных рейсов. Почти все заключения экспертизы мы получили. В этом году рассчитываем, что точно подойдем к началу строительства», — сказал он.

Отвечая на вопрос, планирует ли компания продажу аэропорта как непрофильного актива в будущем, он заявил, что «допускает такую возможность».

«Но мы не торопимся с этим решением», — цитирует Когогина «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что на разработку проекта по реконструкции аэропорта «Бегишево» выделят около 35 млн рублей. В целом стоимость строительства оценивается в 1 млрд рублей.

