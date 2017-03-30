30 марта 2017

Бизнес-бранч «Банки Татарстана. Итоги 2016 года: рисуем новую банковскую карту»

Бизнес-бранч «Банки Татарстана. Итоги 2016 года: рисуем новую банковскую карту»

30 марта состоится бизнес-бранч «Банки Татарстана. Итоги 2016 года: рисуем новую банковскую карту», организатором которого выступает интернет-газета "Реальное время".

Тезисы встречи:

  • Итоги-2016: выводы по итогам банковского кризиса в Татарстане – упадок или ренессанс
  • Прогноз-2017: большая битва «регионалов» и «федералов»? Как банки будут бороться за клиентов
  • Розница: что предлагают банки для потребительского сектора
  • Угнаться за инновациями: какую стратегию избирают татарстанские и федеральные банки

Условия участия уточняйте по телефону 222-90-72 или по e-mail: pr@realnoevremya.ru

Итоги встречи будут опубликованы на сайте www.realnoevremya.ru

Официальная площадка мероприятия:


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